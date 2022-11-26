CreditBankCard - умный подбор финансовых услуг

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Последние отзывы о банках в Москве

Артём Попов
26.11.2022
Саратов
Промсвязьбанк
5
Обалденно!
Получаю зарплату на карточку ПСБ и оформил кредит на льготных условиях, это займ для военных под 4,5%. Оформил здесь, потому что для клиентов банка предусмотрено много плюшек: кредитные каникулы 2 ... Читать

Получаю зарплату на карточку ПСБ и оформил кредит на льготных условиях, это займ для военных под 4,5%. Оформил здесь, потому что для клиентов банка предусмотрено много плюшек: кредитные каникулы 2 месяца, акционная ставка, право не приносить справки и всё такое. Я как раз затеял ремонт, нужны были деньги. Получил опять-таки быстро, на свою зарплатную карту. Обалденный вариант! Но это, как говорится, для своих. Если ты клиент банка, то очень выгодно.

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